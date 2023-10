Neuer Film Anselm Kiefer: „Es gibt eigentlich keine Zeit ohne Krieg“

Er stellte am Sonntagabend mit dem Regisseur Wim Wenders dessen Dokumentarfilm „Anselm - Das Rauschen der Zeit“ in Berlin vor. Darin geht es um das Leben und Werk Kiefers. Wenders hat ihn dafür über zwei Jahre begleitet. Entstanden ist ein poetischer Film in 3D, der von der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte ebenso handelt wie von Mythologie oder Religion. Kiefer ist mit seinen geschichtsträchtigen, monumentalen und materialreichen Bildern und Skulpturen weltberühmt geworden.