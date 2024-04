Ausstellungen Anti-Israel-Protest bei Kunstbiennale in Venedig

Die Gruppe zog danach auch weiter zu dem Pavillon der USA und dem Deutschen Pavillon. Die Aktivisten riefen zu einem Boykott israelischer Kunst in Venedig auf. Redner bezeichneten Israel als „Terrorstaat sowie „totalitären Staat“ und übten auch harsche Kritik an Deutschland. An dem Protest waren auch Vertreter der sogenannten Art Not Genocide Alliance (ANGA) beteiligt. Sie verteilten Flyer.