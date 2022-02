Antisemitismus bei der Deutschen Welle : Kommission sieht punktuelles Fehlverhalten

Bonn Eine Kommission legt ihren Bericht zu Antisemitismusvorwürfen bei der Deutschen Welle vor. Intendant Peter Limbourg komm mit einem blauen Auge davon. Die arabische Redaktion nicht.

Im journalistischen Tagesgeschäft herrscht bei der Deutschen Welle (DW) fast so etwas wie ein Hauch von Normalbetrieb, schließlich darf der deutsche Auslandssender trotz Sendeverbots in Russland Teil des Journalistenpools sein, der mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Moskau reist. Am Montag kritisierte Intendant Peter Limbourg noch einmal heftig das „de Facto Berufsverbot“ für die Journalisten der DW. Er sagte dies am Rande der Vorstellung eines Expertenberichts zu Vorwürfen des Antisemitismus in der Welle. Seit Mitte Dezember versucht eine zweiköpfige Kommission Licht in den Antisemitismus-Skandal zu bringen, der die Sendeanstalt seit November 2021 durchschüttelt.