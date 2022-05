Oberammergau : Appelle gegen Gewalt und Krieg zum Start der Passionsspiele

Oberammergau Mit zweijähriger Verzögerung feiert Oberammergau die Premiere der Passionsspiele. Die Vorlage: Die Bibel, die mit ihren Geschichten von Krieg, Flucht, Vertreibung und Armut hochaktuelle Vorlagen liefert.

Mit Friedensappellen der katholischen und evangelischen Kirche sind die Passionsspiele in Oberammergau eröffnet worden.

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hatte zuvor in einer gemeinsamen Predigt mit Marx gesagt: „Man kann die Passionsspiele in diesen Tagen jedenfalls nicht einfach nur als Historienspiel sehen. Viel zu sehr stehen die Passionen der Menschen heute direkt vor Augen.“

Er verwies dabei auf Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten wie in der Ukraine oder dem Jemen. „Gewalt ist immer eine Niederlage“, sagte Bedford-Strohm. „Waffen können nie Frieden schaffen.“ Zugleich könne man aber nicht zusehen, wenn Menschen der brutalen Gewalt eines Aggressors schutzlos ausgeliefert seien und am Ende nur das Recht des Stärkeren stehe.