“Sterben ist auch keine Lösung“ : ARD zeigt Bonner Film mit Andrea Sawatzki und Walter Sittler

Bonn Im November 2020 drehte die ARD in Bonn mit den beiden Schauspiel-Stars die Komödie „Sterben ist auch keine Lösung“. Am Freitagabend wird der Spielfilm, der auch in der Bundesstadt spielt, ausgestrahlt.

Im November 2020 sorgte in der Bonner Innenstadt ein großes Filmteam für Aufsehen. Gedreht wurde auf dem Markt, an der Poppelsdorfer Allee, in der Südstadt und auf der Hofgartenwiese und an anderen Orten in der Bundesstadt. Vor allem direkt vor dem Akademischen Kunstmuseum ging es hoch her: Dort wurde eine Demonstration mit Polizei und vermummten Demonstranten gedreht, sogar Pyrotechnik wurde gezündet. Mittendrin zwei echte Schauspiel-Stars: Andrea Sawatzki und Walter Sittler. Gedreht haben beide für die Komödie „Sterben ist auch keine Lösung“. Das Erste zeigt den Film, der in Bonn spielt, am Freitag, 20. Januar 2023, ab 20.15 Uhr.