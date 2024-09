Michael Douglas wird 80 Auf Augenhöhe mit dem harten Hund

Michael Douglas hat seine Karriere rückblickend einmal mit einem Baseballspiel verglichen: „Meine Trefferquote ist gut – keine sensationellen Homeruns, aber ein guter Schlagdurchschnitt.“ Guter Durchschnitt - der US-Schauspieler und Filmproduzent, der am 25. September 80 wird, besitzt einen in Hollywood seltenen Sinn für Understatement. Immerhin hat er Milos Formans Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ produziert, der 1976 mit fünf wichtigen Oscars ausgezeichnet wurde. In der Kategorie Bester Hauptdarsteller gewann Douglas 1988 den Oscar für seine Darstellung des mephistophelischen Finanzhais Gordon Gekko („Es geht nur um Dollars, Kumpel, der Rest ist belangloses Gequatsche“) in Oliver Stones „Wall Street“.