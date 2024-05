Moderatorin Linda Zervakis spricht über das Landleben „Auf dem Land sind alle einen Tacken entspannter“

Zervakis: Auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch an der frischen Luft und der Tatsache, dass ich auf dem Land viel früher müde bin. Um halb zehn bin ich oft so platt, dass ich einfach ins Bett gehe, anstatt noch alle Nachrichten zu checken. Ich kann auf dem Land hervorragend schlafen, und es fällt mir weniger auf, wenn ich mal zwei Tage überhaupt gar keine Nachrichten konsumiere. Mir tut das gut. Denn bei den Nachrichten überwiegt ja meist das Negative: der Krieg, die Preise, der Stress in der Koalition, die AfD-Zahlen. Man könnte fast Schnappatmung bekommen und denken: „Wie wollen wir das bloß alles auf die Reihe bekommen?“ Da ist es herrlich, wenn man auch mal mit so profanen Dingen wie Unkrautzupfen abgelenkt ist und all das mal nicht mitbekommt. Mir hilft es total, mir klar zu machen, dass es hier, wo wir sind, ja doch ganz schön ist, bevor ich wieder in die Nachrichtenwelt eintauche.