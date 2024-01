GA Krimikritik: Der Tatort aus Stuttgart Auf der Suche nach Ideen

Dabei war der jüngste Stuttgarter Film aus der Tatort-Reihe nicht mal schlecht. Familienehre, Clankriminalität light – das passt ganz gut in die politisch-gesellschaftlichen Diskussionen derzeit. Nur macht Stuttgart da leider nicht viel draus. Stattdessen setzt man geflissentlich auf Stereotype. Oleg Tikhomirov darf einmal mehr ran, und obwohl der so viel mehr kann als den bösen Osteuropäer zu mimen, muss er Letzteres einmal mehr tun. Charaktertiefe gleich null. Das gilt für die meisten Figuren, die in diesem Krimi auftauchen. Annarosa Neuffer (Caroline Cousin) findet Staat, Polizei und Regeln schlicht doof, weigert sich deshalb, der Polizei zu helfen. Täte sie’s, wäre der Fall binnen weniger Minuten gelöst. David Ellinger (Louis Guillaume) zweifelt an seinem Dasein inmitten der so ehrhaften Familie, für die er, wie Papa (Urs Rechn) ihm auch noch mal deutlich macht, ja bitte durchs Feuer gehen möge. Vielleicht kommen sie daher, die Zweifel des kleinen David: Papa kann niemals Vorbild sein, zumindest nicht so, wie der sonst so gewaltige Rechn in diesem Krimi kleingehalten wird. Wieder ist’s die Charaktertiefe, hier: Kategorie Knäckebrot.