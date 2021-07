Gedenkfeier : Auschwitz-Komitee gedenkt Esther Bejarano

Gedenken an Esther Bejarano in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg Blumen, Kerzen und Botschaften für Esther Bejarano, die am Samstagmorgen in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben war. Ort war der Platz der Bücherverbrennung in der Hansestadt.



Mit einer kleinen Gedenkfeier am Platz der Bücherverbrennung in Hamburg hat das Auschwitz-Komitee am Samstagabend der gestorbenen KZ-Überlebenden Esther Bejarano gedacht.

Freunde, Bekannte und Interessierte legten Blumen, Kerzen und Botschaften ab und hielten gemeinsam kurz inne. Die Musikerin und Aktivistin war am frühen Samstagmorgen nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben.

Bejarano war Vorsitzende des Auschwitz-Komitees. Sie engagierte sich jahrzehntelang gegen Rechtsextremismus und Rassismus, wofür sie zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Sie überlebte den Holocaust, weil sie im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Zusammen mit ihrem Sohn Joram und ihrer Tochter Edna sang sie jüdische und antifaschistische Lieder, zuletzt tourten sie mit der Kölner Hip-Hop-Band Microphone Mafia durch Deutschland.

Im Mai dieses Jahres hatte Bejarano noch mit einer Lesung an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten in Hamburg erinnert.

