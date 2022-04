Elektronische Musik : Ausnahmemusiker und Klangpionier: Klaus Schulze gestorben

Hannover/Berlin Er galt als „Godfather of Techno“ und „Maestro“ der elektronischen Musik - und legte über 50 Soloalben vor. Klangpionier Klaus Schulze wurde 74 Jahre alt.

Der 74-Jährige starb am Dienstagabend - nach langer Krankheit, aber dennoch plötzlich und unerwartet, wie sein Sohn Maximilian Schulze und Frank Uhle, Manager der Plattenfirma SPV Schallplatten, am Mittwoch mitteilten.

Der Musiker war Mitbegründer der sogenannten Berliner Schule und einflussreicher Vertreter des auch international anerkannten „Krautrocks“ aus Deutschland. Viele der großen internationalen DJs nannten ihn den Angaben zufolge respektvoll „Godfather of Techno“. Schulze sei ein „Überzeugungstäter“ und „Ausnahmekönner“, sagte Uhle. Seine Firma arbeite seit „vielen Jahren“ mit Schulze zusammen, gerade sei ein neues Album in Vorbereitung: „Um so heftiger trifft uns diese Nachricht.“