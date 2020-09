Mit 78 Jahren : Australische Sängerin Helen Reddy gestorben

Sydney Mit der feministische Hymne „I am Woman“ gelang Helen Reddy ein Welthit. Jetzt ist die Sängerin und Aktivistin im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die australische Sängerin Helen Reddy ist in den USA im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Mittwoch mit. Reddy war am besten bekannt für ihre feministische Hymne „I am Woman“ aus dem Jahr 1971.