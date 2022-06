Literatur : Autor Abraham B. Yehoshua mit 85 Jahren gestorben

Tel Aviv Er kritisierte und eckte an - und schuf neue Blickwinkel für altbekannte Probleme: Abraham B. Yehoshua war einer der bekanntesten Schriftsteller Israels.

Er nahm kein Blatt vor den Mund

Mit Äußerungen zur Bedeutung der jüdischen Diaspora löste Yehoshua 2006 einen Sturm der Empörung aus. Vor jüdischen US-Repräsentanten sagte er damals in Washington, die jüdische Identität im Ausland sei weniger stark ausgeprägt als in Israel. „Israeli sein ist meine Haut, nicht meine Jacke“, sagte Yehoshua. Später musste er sich entschuldigen, weil viele US-Juden sich durch seine Worte beleidigt fühlten.

Der Autor wurde 1936 in Jerusalem geboren, wo seine Familie mit sephardischen Wurzeln schon seit fünf Generationen lebte. An der Hebräischen Universität studierte er dort Literatur und Philosophie, von 1963 bis 1967 unterrichtete er in Paris. In den vergangenen Jahren lebte er in der Hafenstadt Haifa im Norden des Landes, wo er auch an der Universität lehrte. Yehoshua war mit einer Psychoanalytikerin verheiratet und hatte eine Tochter und zwei Söhne.