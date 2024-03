Kuppelshow-Finale Siegburgerin Larissa gewinnt „Bachelor“ Sebastian für sich

Sie sagte: „Ich fahre hier auf meine Hochzeit - oder meine Beerdigung.“ Und fügte abgeklärt hinzu: „Auf keinen Fall bin ich in einer Beziehung, wenn ich mich vier Stunden mit dem getroffen habe in sieben Wochen.“ Die „allerletzte Rose“ nahm sie - wenig begeistert - trotzdem an. Ein Paar wurde aus Sebastian und Larissa aber trotzdem nicht. Er hat sich stattdessen inzwischen mit der eigentlich kurz vor dem Finale von ihm aussortierten Kim getroffen, wie er in der Wiedersehensfolge mit Frauke Ludowig sagte - „um einfach mal zu gucken, wie das im realen Leben einfach ist und was man so miteinander machen kann“.