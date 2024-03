Kuppelshow-Finale Siegburgerin Larissa gewinnt „Bachelor“ Sebastian für sich

Warum er ihr am Ende dennoch seine letzte Rose gab – und Larissa sie auch annahm, ist eine Frage, die vorläufig ungeklärt bleibt. Ein Paar wurde aus Sebastian und Larissa am Ende jedenfalls nicht. Er hat sich stattdessen inzwischen mit der eigentlich kurz vor dem Finale von ihm aussortierten Kim getroffen, wie er in der Wiedersehensfolge mit Frauke Ludowig sagte – „um einfach mal zu gucken, wie das im realen Leben einfach ist und was man so miteinander machen kann“. Larissa dagegen kann nun wieder in Siegburg statt in Kapstadt nach der Liebe suchen. Die – vorwiegend männlichen – Kommentare unter ihren Beiträgen in den sozialen Medien lassen vermuten, dass die Auswahl hier deutlich größer ist als in Südafrika.