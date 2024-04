Neu im Kino in Bonn „Back To Black“ als Tragödie mit Kraft und Würde

Als Amy Winehouse am 23. Juli 2011 in ihrer Londoner Wohnung an einer Alkoholvergiftung starb, wurde sie in den traurigen Club 27 aufgenommen. Dessen Mitglieder eint ein unglaubliches musikalisches Talent und der frühe Tod im Alter von 27 Jahren. Aber während Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain in der retrospektiven Wahrnehmung zu Märtyrern des „Live Fast Die Young“-Lebensstils verklärt wurden, machte das Schicksal von Amy Winehouse deutlich: Der viel zu frühe Tod auf dem Höhepunkt künstlerischen Ruhms ist keine Heldentat, sondern ein zutiefst tragisches Ereignis.