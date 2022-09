Resttickets noch erhältlich : Die Backstreet Boys kommen im Oktober nach Köln

Köln Backstreet’s back! Fans der Boyband können sich auf den Oktober freuen: die Backstreet Boys kommen im Rahmen ihrer „DNA World Tour“ nach Deutschland. Auch in Köln werden zwei Konzerte stattfinden.

Mit weltweit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern sind die Backstreet Boys eine der erfolgreichsten Boybands. Fans der 90er Idole können sie im Zuge ihrer „DNA World Tour“ auch in Deutschland live sehen. Das gleichnamige Album „DNA“ kam Ende Januar 2019 in den Handel.

Am 10. und 31. Oktober 2022 spielen die Backstreet Boys jeweils um 20 Uhr in der Lanxess Arena in Köln (Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln). Resttickets gibt es ab 167,50 Euro auf bonnticket.de. Nach dem Konzert am 10. Oktober findet zudem eine offizielle After Party im Nachtflug in Köln (Hohenzollernring 89-93, 50672 Köln) statt.