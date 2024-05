Europapremiere „Bad Boys: Ride or Die“: Will Smith in Berlin

Mit Oscar-Preisträger Will Smith (55) hat die Actionkomödie „Bad Boys: Ride or Die“ in Berlin ihre Europapremiere gefeiert. Der Hollywood-Star kam am Montagabend mit Co-Hauptdarsteller Martin Lawrence persönlich zu der Premiere im Zoo-Palast in Charlottenburg. Smith trug einen sehr weiten grauen Anzug und eine dicke Halskette.