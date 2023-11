Deutscher Medienpreis kehrt zurück Das sind die Gewinner des „Bambi“ 2023

Schillernde Outfits, strahlende Preisträger und berührende Worte für den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Der „Bambi“ kehrte nach jahrelanger Pause zurück und wurde am 16. November in München verliehen. Am Donnerstagabend konnten Preise in insgesamt 12 Kategorien gewonnen werden. Einige Preisträger standen bereits vor der Veranstaltung fest. Wir geben einen Überblick über die diesjährigen Gewinner.