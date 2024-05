Musik BAP mit 13. Nummer-eins-Album: „Keine Band hatte mehr“

Ein Rekord gelingt auch dem Duo Ayliva & Apache 207 in den Single-Charts. „Ihr Duett schnellt nicht nur von 0 auf 1, sondern feiert dank 3,3 Millionen Abrufen am Veröffentlichungstag auch den erfolgreichsten Streaming-Songstart aller Zeiten“, teilte GfK Entertainment mit. Dahinter liegt diese Woche Artemas mit „I Like The Way You Kiss Me“. „Pedro“ von Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà landet auf Rang drei.