Barbara Schöneberger im Interview „An George Clooney stimmt wirklich alles“

Mit ihrer unerschütterlichen guten Laune und enormen Schlagfertigkeit begeistert sie die Zuschauer: Barbara Schöneberger, die bekannteste Moderatorin im deutschen Fernsehen. Am 16. Dezember präsentiert die 49-Jährige die letzte Ausgabe des Showklassikers „Verstehen Sie Spaß?“ in diesem Jahr, mit an Bord sind prominente Gäste wie Jutta Speidel, Thomas Anders und Florian Silbereisen. Mit der Entertainerin sprach Martin Weber.