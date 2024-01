Film „Barbie“ und Sandra Hüller auf Golden-Globe-Kurs

In der Sparte „Beste Darstellerin in einem Filmdrama“ trifft Hüller auf Globe-Veteraninnen wie Annette Bening („Nyad“) oder Carey Mulligan („Maestro“), aber auch auf Neulinge wie Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon“), Greta Lee („Past Lives“) und Cailee Spaeny („Priscilla“). In Hollywood wird Hüller längst als Oscar-Kandidatin gehandelt.