Pandemie : Barenboim: Wiener Neujahrskonzert ist besonderes Ereignis

Berlin/Wien Der Dirigent Daniel Barenboim kommmt zum dritten Mal zum Neujahrskonzert nach Wien. Er stellt den Wert von Musik heraus - auch und gerade in der aktuellen Corona-Lage.

Corona-Beschränkungen

Barenboim betonte den Wert von Kultur auch während der Pandemie. „Konzerte und Opernabende sind in dieser Zeit besonders wichtig“, sagte der Dirigent. „Wir sollten nicht leben ohne Musik. Die Musik ist kein Luxus, sondern sie ist geistig notwendig.“ Musik werde zu wenig in der Schule unterrichtet. Und Haushalte, in denen musiziert werde, seien die Ausnahme. „Das ist sehr schade, weil Musik in jeder Zeit ihre Wichtigkeit behalten muss.“