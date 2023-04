„Bares für Rares“ Händler "Waldi" zerstört wertvolles Gemälde

Zwei Weltkriege hat es überlebt – ehe es in die eher grobschlächtigen Hände eines Ur-Eifelers gelangt ist. Zu viel für ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. In der beliebten Trödel-Show „Bares für Rares“ im ZDF ging das Bild zu Bruch – ausgerechnet in den Händen des beliebten Händlers Walter „Waldi“ Lehnertz. Die anderen Händler staunten bei der Ausstrahlung am Montag jedenfalls nicht schlecht, als Waldi plötzlich ganz aus Versehen das Vorkaufsrecht an dem Gemälde erwarb. Der Händler aus der Eifel nahm das zur Versteigerung ausgestellte Bild in die Hand und durchschlug die Leinwand an der Spitze der Staffelei – aus Versehen versteht sich natürlich.