„Es gab natürlich viel zu lachen“ Bastian Pastewka über seine Freundschaft mit Anke Engelke und die neue gemeinsame Comedyserie

Lange Zeit hat er sich vor der Kamera rar gemacht, doch jetzt meldet sich Bastian Pastewka zurück – und das Hand in Hand mit Anke Engelke. In der romantischen Comedyserie „Perfekt verpasst“ (ab 15. August, Prime Video) spielen die beiden populären Spaßmacher ein verhindertes Traumpaar, zwei Singles in mittleren Jahren, die füreinander bestimmt sind, aber sich immer wieder verpassen. Die Idee dazu haben Engelke und Pastewka während der Corona-Pandemie selbst entwickelt. Seit ihrer Zeit in der Sketchsendung „Wochenshow“ in den 90er Jahren sind beide zwar öfter zusammen aufgetreten, etwa als Schlagerduo Wolfgang und Anneliese, doch „Perfekt verpasst“ ist ihre erste gemeinsame Serie. Das Gespräch mit Bastian Pastewka führte Cornelia Wystrichowski.