Kunst : Bauhaus Museum Dessau ist „Museum des Jahres“

Dessau-Roßlau Das Haus am Bauhaus-Standort Dessau-Roßlau wurde erst 2019 eröffnet. Jetzt wird das neue Bauhaus Museum bereits ausgezeichnet.

Deutschlands Kunstkritiker zeichnen das Bauhaus Museum in Dessau an diesem Samstag als „Museum des Jahres“ aus.

Vertreter der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA wollten am Abend die Urkunde überreichen, wie der Verband und die Stiftung Bauhaus Dessau mitteilten. Das 2019 eröffnete Haus überzeuge damit, „einerseits die Erinnerung an das Bauhaus als bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert wachzuhalten, andererseits aber auch die Idee des Bauhauses eindrucksvoll in die Gegenwart zu übertragen“, hieß es in der Begründung.