Sehenswerte Streamingserie mit Daniel Brühl „Becoming Karl Lagerfeld“ zeigt die Karriere des Modeschöpfers

Das Biopic basiert auf dem Buch „Kaiser Karl“ der französischen Journalistin Raphaëlle Bacqué und wurde auf Französisch gedreht. Der in Barcelona geborene Deutsch-Spanier Daniel Brühl verleiht Lagerfelds Französisch in der Originalfassung absichtlich einen deutschen Akzent. Gleich in der ersten Folge der sehenswerten Serie beantwortet er in wenigen Worten die Frage, was das Wesen von Mode ausmacht: „Es ist eine Art, den Zeitgeist zu verkörpern und die wahre Natur der Gesellschaft widerzuspiegeln.“ Die Antwort darauf, was Lagerfelds künstlerisches Genie eigentlich ausmachte, bleibt die Serie über den Mann hinter der Maske allerdings schuldig.