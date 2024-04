Werke von Auguste Rodin im Museum Beaux-Arts Mons Warum sich ein Ausflug nach Belgien für Kunstbegeisterte lohnt

Man darf sich Christina Buley-Uribe als glückliche Frau vorstellen. Die 1970 in Amsterdam geborene Kunsthistorikerin hat den größten Teil ihres beruflichen Lebens in der Gesellschaft des französischen Bildhauers und Zeichners Auguste Rodin verbracht. Im Musée Rodin in Paris erforschte Buley-Uribe neun Jahre lang 7000 zeichnerische Werke des Künstlers (1840-1917). Das prägt einen Menschen: „Je vie pour ça. C’est ma vie.“