Kultserie : Bericht: „Game of Thrones“ soll auf die Bühne kommen

Die Schauspieler und Crewmitglieder von „Game of Thrones“ in der achten Staffel. Foto: Liam Mcburney/PA Wire/dpa

Berlin George R. R. Martin bringt ein Prequel zu Game of Thrones auf die Bühne. Die Show soll ab 2023 zu sehen sein.

Wie das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ am Dienstag berichtete, arbeitet der Erfinder George R. R. Martin an einer Show, die ab 2023 am Broadway, am Londoner West End und in Australien aufgeführt werden soll. An dem Stück seien demnach die Produzenten Simon Painter und Tim Lawson beteiligt.