Kulturpolitik Berlin kippt Antidiskriminierungs-Klausel: Lob und Kritik

Die neue Förderklausel hatte kurz nach Bekanntwerden Anfang Januar bei Kulturschaffenden für Kritik gesorgt, weil sie die Kunst- und Meinungsfreiheit gefährdet sahen. In einem offenen Brief hatten sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aller Kultursparten etwa gegen einen von ihnen so bezeichneten „Bekenntniszwang“ und „die politische Instrumentalisierung von Antisemitismusklauseln“ gewandt.