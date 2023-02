Filmfestival : Berlinale-Bilanz: 320.000 Tickets verkauft

Berlin Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind vorbei. Die Berlinale-Leitungsduo Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian sind zufrieden.

Die Berlinale sieht sich vom Zuspruch bestätigt. „Das Interesse war überwältigend“, hieß es am Dienstag von Seiten der Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Es seien rund 320.000 Tickets an das Publikum verkauft worden. Damit knüpfe die Berlinale an Zahlen vor der Pandemie an.