Kostenpflichtiger Inhalt: Berlinale 2021 : Deutschland schickt vier Filme ins Rennen

Im Taumel des babylonischen Berlins: Tom Schilling und Meret Becker in einer Szene aus „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“. Foto: Lupa Film/Hanno Lentz

Berlin Die Berlinale findet in diesem Jahr digital statt. Vier deutsche Beiträge nehmen am Wettbewerb des großen Filmfestivals teil in Berlin teil. „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader überzeugt.