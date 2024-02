Filmfestspiele Berlinale gestartet: Prunk und Protest bei Eröffnung

Murphy ist Protagonist des Eröffnungsfilms „Small Things Like These“. In dem Drama geht es um einen historischen Skandal um kirchliche Einrichtungen in Irland. Regisseur Tim Mielants erzählt eine Geschichte vor dem Hintergrund der sogenannten Magdalenen-„Wäschereien“ in Irland. In diesen kirchlichen Einrichtungen wurden zwischen den 1820er-Jahren bis 1996 Tausende schwangere junge Frauen ausgebeutet. In der Regel wurden sie auch gezwungen, den Heimen und Klöstern ihre neu geborenen Kinder zur Adoption abzugeben.