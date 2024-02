Internationale Filmfestspiele Berlinale positioniert sich als politisches Festival

Die betroffenen Abgeordneten hätten am Donnerstag per E-Mail einen Brief erhalten, in dem die Rede davon sei, dass für Vertreter der AfD auf dem Filmfestival „kein Platz“ sei, berichtete der kulturpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Jongen, am Freitag. Diese sei ein „weiterer Schritt in den Gesinnungsstaat“. Man werde sich davon aber nicht einschüchtern lassen.