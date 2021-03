Pilotprojekt : Berliner Clubs setzen auf Sechs-Punkte-Plan

Der KitKat Club in Berlin ist derzeit ein Corona-Testzentrum. Nach einem Jahr im Corona-Lockdown suchen die Clubs nach Perspektiven für eine Öffnung. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Wird die Musik bald wieder in Berlin spielen? Das bleibt abzuwarten, doch es soll noch im März einen Testlauf geben.

Wie die Clubcommission am Mittwoch mitteilte, gehört dabei neben Pilotveranstaltungen mit Schnelltests eine zentrale Informationsplattform mit Hygienekonzept-Empfehlungen und aktuellen Verordnungen. Außerdem wollen die Clubs die Besucherzahlen und das Ausgehverhalten sowie die wirtschaftliche Situation der Branche systematisch erfassen. Helfen sollen außerdem Smart-Apps, die Beteiligung an Forschungsprojekten und eine Informationskampagne.

Nach monatelanger Pause sollen in Berlin die ersten Bühnen noch im März für ein Pilotprojekt öffnen. Das Publikum wird vorher auf das Coronavirus getestet. Neben den Philharmonikern, dem Berliner Ensemble und der Staatsoper Unter den Linden ist auch die Clubcommission mit einem Konzert am 27. März im „Säälchen“ auf dem Holzmarkt-Gelände an der Spree dabei.