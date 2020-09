Aus Protest: : Berliner Ensemble sagt Gastspiel in Ungarn ab

Berlin Zum Beginn der Theatersaison zeigt das Berliner Ensemble „Gott ist nicht schüchtern“. Die Vorlage bietet Olga Grjasnowas Roman über den Syrienkonflikt. Am Rande der Uraufführung verkündet das Haus zudem eine Absage - mit politischer Begründung.

Das Berliner Ensemble will auf ein Gastspiel in Ungarn verzichten und damit ein Zeichen gegen die Vorgänge an der Budapester Theaterhochschule setzen. „Mit großer Bestürzung schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen der Theaterszene in Budapest“, teilte Intendant Oliver Reese mit.