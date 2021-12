Rückblick : Bestseller 2021: Bond, Abba und Kerkelings Katzen

Baden-Baden 2021 ist bald vorbei. Was war eigentlich am erfolgreichsten im Kino, bei Romanen, Hörbüchern, Podcasts, Alben und Songs? Der Überblick zum Mitreden über die Hits des Jahres verschiedener Genres.

Es war ein Jahr der Comebacks - von Abba bis James Bond, von Hape Kerkeling bis Helene Fischer. Wer in den einzelnen Entertainment-Kategorien 2021 ganz vorne landete, zeigt folgende Übersicht:

Kinofilm des Jahres

Der James-Bond-Actionthriller „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig war der erfolgreichste Kinofilm 2021. Der 25. Film aus der Bond-Reihe habe es mit großem Abstand und 5,9 Millionen Zuschauern geschafft, teilte Media Control in Baden-Baden mit. Der wegen der Pandemie mehrmals verschobene Film kam hierzulande am 30. September ins Kino. Eigentlich sollte das Werk von Regisseur Cary Joji Fukunaga schon im April 2020 starten.

Der 24. Bond „Spectre“ war Ende 2015 in Deutschland auf etwa 7 Millionen Kinobesucher gekommen, „Skyfall“ 2012 auf etwa 7,8 Millionen, „Ein Quantum Trost“ 2008 auf etwa 4,7 Millionen. Im noch schwereren Kinojahr 2020 mit coronabedingt lange geschlossenen Sälen war der meistbesuchte Film die Actionkomödie „Bad Boys for Life“ mit Will Smith und Martin Lawrence (1,75 Millionen). Kinosieger 2019 war die computeranimierte Disney-Produktion „Der König der Löwen“ (5,6 Millionen).