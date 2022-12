Mit 98 Jahren : Bestseller-Autorin Barbara Noack gestorben

München „Der Bastian“ war in den 1970ern ein Hit: Barbara Noack war eine der erfolgreichsten Autorinnen heiterer Literatur in Deutschland. Jetzt ist sie gestorben.

Die Bestseller-Autorin Barbara Noack („Der Bastian“) ist tot. Das teilte ihr Verlag Langen Müller am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach starb sie am Dienstag in München im Alter von 98 Jahren. Noack war von den 1950er Jahren an mit Unterhaltungsliteratur extrem erfolgreich und lieferte auch Stoffe für TV-Hits wie „Der Bastian“ (1973) mit Horst Janson, Lina Carstens und Karin Anselm. Die ZDF-Serie traf das Lebensgefühl der 1970er Jahre.