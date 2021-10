Streaming : Bestseller „Blackout“ geht auf Joyn in Serie

Berlin Züge bleiben stehen, Aufzüge stecken fest, Ampeln fallen aus: Immer wieder kommt es in Deutschland zu Stromausfällen. Die Serie „Blackout“ knipst gleich in ganz Europa das Licht aus - für Wochen.

„Die Menschen können keine Selfies mehr posten und nicht mehr scheißen.“ So lapidar schätzt der Innenminister (gespielt von Herbert Knaup) zunächst den plötzlichen Stromausfall in Deutschland ein. Er schimpft, dass man ihn aus der Oper geholt habe. In den kommenden Stunden bekämen die Stromanbieter die Lage schon wieder in den Griff. Aber weit gefehlt.