Bonner KunstRasen Beth Ditto ist noch immer ein Orkan

„We are Korn“, begrüßte Gossip-Frontfrau Beth Ditto am Mittwochabend beim Betreten der Bühne ihre jubelnden Fans auf dem Bonner KunstRasen. Das war natürlich nur ein Scherz. Tatsächlich stand der Korn-Schriftzug weithin sichtbar auf der Bassdrum zu lesen. Offenbar hatten die Musiker der Metal-Band das Instrument nach dem ausverkauften Auftritt vom Montag einfach Backstage stehen lassen. Zur Freude von Gossip, deren Drummerin Hannah Blilie nun mit großem Vergnügen beim Opener „Listen Up!“ von dem 2006er Album „Standing In The Way of Control“ die Felle des Korn-Drumkits bearbeitete. Vor 18 Jahren verschaffte sich die amerikanische Indie-Rock-Band mit dem Titelstück des Albums lautstark Gehör. Ein Song, der allen Mut machen soll, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Beth Ditto schrieb ihn als Rebellion gegen das sogenannte Federal Marriage Amendment in den USA, das die Ehe auf die klassische Mann-Frau-Beziehung beschränken sollte. Der von Rick Rubin produzierte Song „Heavy Cross“ sollte sich zu einem noch sehr viel größeren Hit entwickeln. Von dem Erlös daraus, erzählte Beth Ditto, habe sie ihrer Mutter ein Haus gekauft. Beide Stücke hoben sie sich in Bonn bis zum Schluss der Show auf.