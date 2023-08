Büchner-Preisträgerin Bewegend: Terézia Moras „Muna oder die Hälfte des Lebens“

Sieben Jahre lang wird Muna warten müssen, bis sie ihren Schicksalsmann endlich zufällig wiedersehen wird. In der Zwischenzeit beginnt sie ein geisteswissenschaftliches Studium in Berlin, geht mit einem Stipendium nach London, wo sie als Babysitterin für ein merkwürdiges Pärchen arbeitet. In Wien hält sie sich mit kleinen Uni-Jobs über Wasser. So allmählich etabliert sich die begabte Muna auch mit Hilfe von Mentoren in der akademischen Welt.