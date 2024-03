Cowboy Carter Beyoncé mit neuem Album - und neuem Musikstil

Die Single „Texas Hold 'Em“ hat es unterdessen schon an die Spitze der US-Country-Charts „Hot Country Songs“ geschafft - als erste Solo-Single einer schwarzen Frau in der Geschichte dieser Musikerhebung. Sie fühle sich geehrt, kommentierte die 42-Jährige, die mit dem Musiker Jay-Z verheiratet ist und drei Kinder hat, per Instagram - aber stellte auch gleich klar: „Meine Hoffnung ist, dass in Zukunft der Hinweis auf die Abstammung eines Künstlers in Hinblick auf die Veröffentlichung von Musikgenres irrelevant sein wird.“