Ausstellungen Aus Protest: Israel-Pavillon bei Kunstbiennale öffnet nicht

Der Israelische Pavillon bei dem beliebtesten Kunstereignis der Welt öffnet nicht wie geplant. „Wir können es nicht mehr ertragen“, schrieb die verantwortliche ausstellende Künstlerin Ruth Patir in einer Instagram-Story. Sie und die beiden Kuratorinnen würden die Ausstellung erst eröffnen, wenn eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln erreicht sei, hieß es auf der Webseite der in New York geborenen Israelin, die in Tel Aviv lebt.