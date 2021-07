Skandale im Zeitraffer : Ex-“Spiegel“-Chefredakteur Stefan Aust schreibt Buch

Stefan Aust gespiegelt: Der Journalist sitzt hier nicht im Hochhaus des „ Spiegel“ , wo er 13 Jahre lang Chefredakteur war, sondern 2016 in der Chefredaktion der „ Welt“ . Foto: picture alliance / dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Bonn Eine echte Autobiografie ist Stefan Austs Buch „Zeitreise“ nicht. Weniger erzählt es das Leben, sondern die Großtaten des Autors. Aust war halt immer zur richtigen Zeit am rechten Ort.

Dunkle Wolken über dem „Spiegel“. Die Auflagenzahl im Sinkflug, die Laune im Keller. Und der Chefredakteur hört die Säge nicht, die an seinem Stuhl kratzt. Wer 1994 die Säge sehr wohl hört und offenbar als einziger ahnt, was sich da zusammenbraut, ist Stefan Aust, Chef von „Spiegel TV“.

Er berichtet, was da passiert: Der Konkurrent „Focus“ läuft immer besser; „Spiegel“-Gründer und Übervater Rudolf Augstein lässt die Zügel schleifen, kommt nur noch selten ins Haus; die aktuelle Doppelspitze arbeitet mehr gegen- als miteinander. „Spiegel“-Dämmerung.

Der eine Chefredakteur, Werner Kaden, geht; der andere, Hans Werner Kilz, probiert es solo. „Dabei wurden die Titel immer langweiliger, und die Auflage sank entsprechend ab“, stichelt Aust. Die Gründe suche man beim Aufstieg des privaten Fernsehens und beim Konkurrenten „Focus“ – nicht im Haus selbst, in dessen Korridoren man Passivität und Defätismus wittern könne.

Augstein rückt von seinem Kronprinzen ab, denkt über Alternativen nach, vertraut seiner engsten Mitarbeiterin Irma Nelles an: „Stefan Aust wird es können. Einer, der die Kinder von Ulrike Meinhof vor einem Palästinenserlager gerettet hat, wird auch den Spiegel in den Griff kriegen.“

Die Lage eskaliert, die Mitarbeiter (denen die Hälfte des Unternehmens gehört) sammeln Unterschriften für den Verbleib von Kilz. Augstein droht damit, alles hinzuschmeißen. Am Ende bekommt Aust den Job – und bleibt 13 Jahre an der Spitze.

Aust entscheidet sich, Dieter Wild als Stellvertreter zu behalten. Der Grund ist bizarr: Beide Herren pflegen vor der Morgenkonferenz zu reiten. „Wenn man morgens bei frischer Luft im Galopp über den Platz fegte, konnte einen in der Konferenz so schnell nichts mehr aus dem Sattel werfen. Und wenn doch, dann stieg man eben wieder auf.“ Das verband wohl beide Herren.

Ein bisweilen ermüdender, oft aber auch spannender Werkstattbericht

Es steht zwar „Autobiografie“ drauf, man erfährt jedoch abgesehen von einigen Details aus der Kindheit herzlich wenig wirklich persönliches über den am 1. Juli 1946 in Stade geborenen Bauernsohn. 14 Seiten umfasst das Personenverzeichnis am Ende des Buchs, kaum ein Zeitgenosse ist Aust einer näheren Beschreibung wert.