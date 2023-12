BAP Blick zurück nach vorn - Wolfgang Niedecken auf Zeitreise

Nach vielen Umbesetzungen ist Bandchef Niedecken der Einzige, der auf den Alben von 1981/82 mitgespielt hat. Wie hat er sich verändert? Was ist aus den Träumen, den Ängsten, dem Rock'n'Roll geworden? „Ich bin 40 Jahre älter, habe einen Bart, aber aus mir heraus schaue ich mit dem gleichen Wesen“, sagt er. „Ich weiß gar nicht, ob ich mir vorgenommen habe, so zu bleiben, wie ich damals war. Natürlich bin ich nicht mehr so naiv. Ich habe einige Verletzungen davongetragen, sowohl in der Familie, als auch in der Band. Sowas ist schmerzhaft.“