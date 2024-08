Neuer Film von Zoë Kravitz „Blink Twice“ erzählt von den Auswüchsen patriarchaler Macht

Die Caterer-Uniformen werden im Spint verstaut und die Cocktailkleider übergezogen. Mit einem kühnen Sprung über die Klassengrenzen hinweg schleicht sich die Kellnerin Frida (Naomi Ackie) mit ihrer besten Freundin Jess (Alia Shawkat) in die schwerreiche Gesellschaft einer Spendengala ein. Frida kann ihr Glück kaum fassen, als der gutaussehende Milliardär Slater King (Channing Tatum) ihr schöne Augen macht. Noch in derselben Nacht finden sich die beiden Freundinnen an Bord eines Privatjets wieder, der sie zusammen mit anderen Partygästen auf Kings private Insel bringt.