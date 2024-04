Sänger der Einstürzenden Neubauten Warum gehen Sie barfuß auf die Bühne, Blixa Bargeld?

1996 war das, nun geht es um jetzt: Hallo, Blixa Bargeld. Der 65-Jährige, der eigentlich Hans-Christian Emmerich heißt, sitzt vor einer Bücherwand am PC und möchte über das neue Album seiner Band Einstürzende Neubauten reden. Es heißt „Rampen“. Auf der Platte gibt es Verse, die in den Hirnen des Publikums überwintern können. Oft sind sie schön: „Wo vorher keine Tür war, da mach ich dir jetzt auf.“ Manchmal schräg: „Der Müll wird ausgewurzelt, ein Solitär wird hergerollt.“ Und gelegentlich ein einziges reformpädagogisches Synapsen-Chaos: „Feeling very Pestalozzi, feeling very A.S. Neill.“