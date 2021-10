Bühne : Bolschoi Theater sagt Vorstellung nach Tod von Künstler ab

Das Bolschoi Theater in Moskau. Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa

Moskau Ein tragischer Unfall überschattet die russische Volksoper „Sadko“ in Moskau. Ein Ensemble-Mitglied hat beim Wechsel eines Bühnenbilds sein Leben verloren. Die genauen Umstände sind noch ungeklärt.

Nach dem Tod eines jungen Künstlers während einer Vorstellung am weltberühmten Bolschoi in Moskau hat das Theater eine für Sonntagabend geplante weitere Aufführung des Stücks abgesagt.

Die Vorstellung der russischen Volksoper „Sadko“ falle aus, die Tickets könnten an den Kassen zurückgegeben werden, teilte die Sprecherin des Theaters, Katerina Nowikowa, der Deutschen Presse-Agentur in Moskau mit. Am Samstagabend war bei der „Sadko“-Vorstellung der 37 Jahre alte Darsteller von einem Teil der Bühnendekoration erdrückt worden.