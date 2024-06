Neues Album Bon Jovi feiern Comeback mit „Forever“

Tatsächlich enthält die neue LP noch bessere Nummern. Das treibende „We Made It Look Easy“ ist autobiografisch zu verstehen. Bei „Living Proof“ erinnert die Band mit Talkbox-Effekten wie bei „Living On A Prayer“ und einem Riff aus der „It's My Life“-Schublade an frühere Erfolge. Und das klingt erstaunlich gut. Vielleicht der größte Ohrwurm auf dem Album ist die rockige Ballade „Waves“. Fast schon ein Partykracher zum Mitgrölen ist das überschwängliche „Walls of Jericho“.