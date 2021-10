KI vollendete Stück : 10. Sinfonie von Beethoven in Bonn uraufgeführt

10. Sinfonie von Beethoven in Bonn uraufgeführt

Bonn Was Ludwig van Beethoven zu Lebzeiten nicht mehr schaffte, hat Künstliche Intelligenz vollendet - die Welturaufführung von Beethovens 10. Sinfonie in Bonn sorgt für meist positive Reaktionen.

Die Unvollendete ist vollendet - von Künstlicher Intelligenz. Die Welturaufführung einer Version der 10. Sinfonie von Ludwig van Beethoven fast 195 Jahre nach seinem Tod hat überwiegend positive Reaktionen hervorgerufen. Das Beethoven Orchester spielte das Stück am Samstagabend unter der Leitung des Chefdirigenten Dirk Kaftan erstmals öffentlich im Telekom Forum in Beethovens Geburtsstadt Bonn. Das Telekommunikationsunternehmen hatte das viel beachtete Projekt vor einigen Jahren initiiert.

Unter den Gästen waren auch Prominente wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder, Topmodel Toni Garrn, Schauspieler Benno Fürmann oder Moderator Johannes B. Kerner. „Man kann den Betroffenen ja nicht mehr fragen, ob er es genau so gemacht hätte“, sagte Kerner zur Premiere. „Ich finde es ein tolles Projekt.“ Und auch Klassik-Fan Fürmann war „total gespannt“ auf das künstlerische und wissenschaftliche Experiment: „Da liegen Skizzen 210 Jahre rum. Ich glaube, nur den ersten Satz gibt es skizzenhaft. Dann sagt man, so klingt das Werk. Das ist schon eine gewagte These. Aber gewagte Thesen sind manchmal die geilsten.“