Bonn-Roman Eine Reise ins Bundesdorf der Studienzeit

Bonn · Die Autorin Sophia Hungerhoff unternimmt in ihrem ersten Roman „Manchmal fliegen“ eine Reise in die Vergangenheit. Die junge Mutter Anna kehrt in ihre Studienstadt Bonn zurück und setzt sich dort mit ihrer Jugendliebe und anderen alten Fragen auseinander.

12.04.2024 , 19:00 Uhr

Damals wie jetzt ein Sehnsuchtsort für Studierende: der Alte Zoll. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn